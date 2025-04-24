Мужчина хотел взорвать магазин по необычной причине Мужчина в Надыме не смог купить алкоголь и пригрозил взорвать магазин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Надыме мужчина в нетрезвом состоянии угрожал подорвать местный магазин, сообщает URA.RU со ссылкой на заявление регионального управления МВД. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого.

Мужчина обиделся, что ему не продали алкоголь в ночное время. Вернувшись в магазин утром, он вступил в перепалку с продавцами. Сотрудники ЧОП вывели хулигана из магазина, после чего он стал кричать, грозя взорвать здание, — сказали представители окружного УМВД.

Сотрудники полиции тщательно осмотрели здание и прилегающую территорию. В ходе осмотра не было выявлено никаких предметов, представляющих опасность для жизни людей. Задержанного доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на нефтехимическом объекте в Нижегородской области. Двое уроженцев среднеазиатских стран планировали совершить диверсию по заданию украинских спецслужб. Злоумышленники, придерживающиеся идеологии международной террористической организации, были задержаны при изъятии из тайника FPV-дронов. БПЛА были оснащены самодельными взрывными устройствами.

До этого в Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв боеприпасов на территории воинской части, в результате чего пострадали четыре человека. Трое военнослужащих и один гражданский получили ранения различной степени тяжести. Двоих военных после оказания первой помощи доставили в военный госпиталь. Состояние гражданского пациента, находящегося в местной районной больнице, оценивается как стабильное.