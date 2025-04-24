Мигранты пытались подорвать нефтехимическое предприятие в России ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

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Силовики предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. По данным службы, диверсию готовили двое выходцев из Средней Азии, их нейтрализовали.

В Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии, — сказано в сообщении.

Задание иностранцы получили от украинских спецслужб. Мигранты извлекли из тайника FPV-дроны, начиненные самодельными взрывными устройствами. Отмечается, что они были приверженцами идеологии международной террористической организации.

Ранее в Волгограде сотрудники ФСБ пресекли захват здания администрации. Силовики задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Он собирался получить оружие и деньги, а захват планировал, чтобы привлечь внимание общественности и потребовать завершения спецоперации.

В Москве до этого был задержан мужчина, который готовился устроить теракт в одном из административных зданий столицы. Отмечается, что он действовал в интересах украинских спецслужб. У злоумышленника изъяли пятикилограммовую бомбу.