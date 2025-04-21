ФСБ пресекла захват здания администрации Волгограда

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В Волгограде сотрудники ФСБ пресекли захват здания местной администрации, сообщает пресс-служба управления ведомства по Волгоградской области. Силовики задержали 34-летнего ранее судимого волгоградца, завербованного украинскими спецслужбами.

Фигурант инициативно установил контакты и поддерживал отношения с членами признанных террористическими на территории России организаций, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины. Для оказания им помощи местный житель передавал представителям террористических организаций информацию в отношении осужденных, отправившихся в зону СВО, — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что также злоумышленник собирался получить от украинской стороны оружие и деньги. Мужчина собирался устроить захват здания городской администрации, чтобы привлечь внимание общественности и потребовать завершения спецоперации на Украине.

Несостоявшийся террорист задержан совместными усилиями сотрудников ФСБ и ФСИН. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике задержали агента ГУР Минобороны Украины. Его обвиняют в организации покушения на местного депутата.