Названо точное число пострадавших при взрыве во Владимирской области Четыре человека пострадали при детонации снарядов во Владимирской области

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Четыре человека пострадали при детонации снарядов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что среди получивших ранения — трое военных и один гражданский.

Один пациент был в состоянии средней тяжести, остальные получили повреждения еще в более легкой форме, — подчеркнули в правительстве.

Двое из троих военнослужащих были госпитализированы, позднее их перевели в военный госпиталь. Гражданский пациент, находящийся в Киржачской районной больнице, идет на поправку.

ЧП случилось 22 апреля: очевидцы услышали взрывы, предположительно, на складе в воинской части. Минобороны России позднее подтвердило информацию и назвало причиной нарушения требований безопасности. В связи с этим в Киржачском районе ввели режим ЧС. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.

Жительница города Юрьева-Польского Владимирской области рассказала, что от ударной волны в результате взрывов на территории воинской части повыбивало стекла на заводе «Беко». Женщина призналась, что сначала все подумали о мощном раскате грома, однако после заметили, как под ногами трясется земля.

Как сообщил губернатор региона Александр Авдеев, из-за взрыва и пожара на складе боеприпасов в пункты временного размещения эвакуировали около 450 человек. По его словам, детонация постепенно завершается. Перекрытое движение транспорта частично возобновлено, однако участок дороги Киржач — Дубки от перекрестка Першино — Барсово до автодороги А-108 в целях безопасности для водителей пока недоступен.