Во Владимирской области частично смягчили режим ЧС Авдеев: движение на дорогах в Киржачском районе частично возобновлено

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Перекрытое из-за чрезвычайной ситуации в Киржачском районе Владимирской области движение транспорта частично возобновлено, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев. Участок дороги Киржач — Дубки от перекрестка Першино — Барсово до автодороги А-108 в целях безопасности для автолюбителей пока недоступен.

Движение по дороге от п. Федоровского до д. Илейкино, от Киржача, ул. Добровольского до поворота на д. Ельцы возобновлено. Дорога от д. Песьяне до д. Аленино будет открыта сегодня с 00:00, — написал глава области.

По данным Авдеева, из 42 населенных пунктов, лишившихся газа вечером 22 апреля, в девяти уже восстановлена его подача. В пунктах временного размещения пока остаются жители пяти деревень и СНТ. Остальные возвращаются домой.

Авдеев успокоил местных жителей, сообщив, что оставленное хозяйство охраняют полицейские. До сих пор противоправных действий зафиксировано не было.

Днем 22 апреля на территории военной части в районе произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия, которую возглавил замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.

После этого Авдеев сообщал, что из-за взрыва и пожара в Киржачском районе в пункты временного размещения эвакуировали около 450 человек. По его словам, это жители дачных поселков и населенных пунктов.