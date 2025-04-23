Стало известно, сколько человек эвакуировали после взрыва под Владимиром Около 450 человек эвакуировали после взрыва под Владимиром

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Из-за взрыва и пожара на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области в пункты временного размещения эвакуировали около 450 человек, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале. По его словам, это жители дачных поселков и населенных пунктов.

Штабом было приятно решение провести эвакуацию воинской части, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек, — говорится в сообщении.

Ранее Авдеев заявлял, что детонация на складах в Киржачском районе Владимирской области постепенно завершается. По его словам, зона ЧС будет ограничена пределами четырех населенных пунктов. В среду, 23 апреля, школы и другие образовательные учреждения района решили закрыть. Кроме того, часть дорог в Киржачском районе будет перекрыта.

Днем 22 апреля на территории военной части в районе произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия, которую возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. По итогам проведения разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.