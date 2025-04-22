«Земля тряслась»: жительница Владимирской области о взрывах в регионе Очевидец взрывов под Владимиром рассказала, как тряслась земля и выбивало стекла

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Жительница города Юрьева-Польского Владимирской области по имени Светлана рассказала NEWS.ru, что от ударной волны в результате взрывов на территории воинской части повыбивало стекла на заводе «Беко». Женщина призналась, что сначала все подумали о мощном раскате грома, однако после заметили, как под ногами трясется земля.

Я сначала подумала, что это гром, но мы не поняли, почему земля трясется. Такой грохот, как будто кто-то упал. Несколько раз громыхало, — рассказала женщина.

Тем временем другая жительница Киржача рассказала, что власти города во Владимирской области открыли эвакуационный пункт на базе местной школы. Она отметила, что выехала из города своими силами, разместившись в деревне в 20 километрах от населенного пункта. По ее словам, во время детонации боеприпасов трясутся стены домов и других гражданских и социальных объектов.

Днем 22 апреля на территории военной части в Киржачском районе произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту пожара во Владимирской области создана комиссия. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ее возглавит заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.