Разбор завалов на месте обрушения шахты в Коми завершён

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения на шахте в Воркуте. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике Коми.
Под завалами больше людей не обнаружено. Погибли четыре человека.
ЧП
На поверхности шахты «Воргашорская» АО «Воркутауголь» 15 августа обрушился переход галереи, которая соединяет здания погрузки и сортировки. Там находился ленточный конвейер для транспортировки угля. Инцидент произошёл во время демонтажа перекрытия.
Как писал NEWS.ru, обрушение в Коми могло произойти в связи с нарушением требований техники безопасности.
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