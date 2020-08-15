Разбор завалов на месте обрушения шахты в Коми завершён

https://static.news.ru/photo/599c42b8-defd-11ea-9b3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 11.mchs.gov.ru

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения на шахте в Воркуте. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике Коми.

Под завалами больше людей не обнаружено. Погибли четыре человека.

ЧП не отразилось на работе шахты. Она работает в штатном режиме.

На поверхности шахты «Воргашорская» АО «Воркутауголь» 15 августа обрушился переход галереи, которая соединяет здания погрузки и сортировки. Там находился ленточный конвейер для транспортировки угля. Инцидент произошёл во время демонтажа перекрытия.

Как писал NEWS.ru, обрушение в Коми могло произойти в связи с нарушением требований техники безопасности.