16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Разбор завалов на месте обрушения шахты в Коми завершён

16:40, 15 августа 2020
Фото: 11.mchs.gov.ru

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения на шахте в Воркуте. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике Коми.

Под завалами больше людей не обнаружено. Погибли четыре человека.

ЧП не отразилось на работе шахты. Она работает в штатном режиме.

На поверхности шахты «Воргашорская» АО «Воркутауголь» 15 августа обрушился переход галереи, которая соединяет здания погрузки и сортировки. Там находился ленточный конвейер для транспортировки угля. Инцидент произошёл во время демонтажа перекрытия.

Как писал NEWS.ru, обрушение в Коми могло произойти в связи с нарушением требований техники безопасности.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео