Психолог сдала педофила, авто взорвалось в центре Москвы: дикие ЧП за день

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В Ленобласти школьница рассказала психологу об отце-педофиле, в Краснодаре на улице открыли огонь по 46-летнему мужчине, в «Афимолл Сити» на подземной парковке взорвался автомобиль — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Психолог сдала следствию педофила

В Волосовском районе Ленинградской области психолог центра социального обслуживания добилась разбирательства по делу своей 15-летней благополучательницы. 14 апреля девочка рассказала специалисту, что в период примерно с четырех до восьми лет ее насиловал отец.

Материал из комитета образования местной администрации передан в отдел Следственного комитета по Волосовскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

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Жителя Краснодара расстреляли на улице

Вооруженное нападение на 46-летнего мужчину совершено около многоквартирного дома на улице Гидростроителей в Краснодаре, сообщает полиция. По информации УМВД, двое подозреваемых подбежали к пострадавшему и произвели несколько выстрелов.

«В результате нападения мужчина с огнестрельными ранами конечностей был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Также был поврежден припаркованный автомобиль», — уточнили в УМВД.

При осмотре места происшествия обнаружено семь стреляных гильз, а также один патрон. Устанавливаются обстоятельства происшествия, личности и местонахождение злоумышленников.

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Авто взорвалось у «Афимолл Сити» в Москве

Автомобиль взорвался на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в Москве. После этого на месте происшествия начался пожар.

Торговый центр находится на территории делового комплекса «Москва-Сити». К «Афимоллу» прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые начали тушить пламя. Сведений о пострадавших или жертвах пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются. Причина взрыва также неизвестна.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Его площадь составила около 20 кв. м. Несмотря на это, хозяева автомобилей пытались эвакуировать свои машины.

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