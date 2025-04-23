Рабство, инопланетяне, педофил: кто похитил двух школьников под Псковом?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В СМИ вновь заговорили о деле 18-летней давности. В городе Великие Луки Псковской области пропали одноклассники Паша Матросов и Валя Корик. В тот день неизвестный мужчина представился им режиссером из Москвы и предложил пройти кинопробы для съемки в фильме о космосе. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Режиссер из Москвы

29 января 2007 года примерно в обеденное время неизвестный мужчина подошел на улице к группе учеников школы № 9. Злоумышленник представился режиссером из Москвы и сказал, что ищет актеров для съемок в фильме о космосе. Он предложил ребятам пройти кинопробы.

Но попытать удачу согласились только двое школьников — десятилетние Паша Матросов и Валя Корик. Главная свидетельница дела, одноклассница Катя Савицкая, рассказывала, что тоже заподозрила неладное, когда к ним подошел странный мужчина, и поспешила ретироваться со словами, что опаздывает в музыкальную школу.

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Как рассказали дети, на вид предполагаемому похитителю было 35–40 лет, его рост — 170–175 см, телосложение среднее. По словам очевидцев, мужчина выглядел грязным и неопрятным, на лице была щетина. Кроме того, от преступника сильно разило табачным дымом. Он был одет в джинсы и матерчатую куртку темного цвета.

В последний раз детей видели около 13:00 во дворах домов № 15 и 17 на улице Карла Либкнехта, рассказывало издание Ytro.ru.

Обещают 2 млн рублей за информацию о детях

Были обследованы подвалы соседних домов, а также водоемы и коллекторы. В обновленном пресс-релизе СКР уточняется, что по делу было проведено 144 экспертизы.

«С момента возбуждения уголовного дела на постоянной основе ведется работа по установлению местонахождения несовершеннолетних и лиц, совершивших в отношении них преступление. На причастность к совершенному преступлению проверяются граждане, осужденные за совершение противоправных деяний против несовершеннолетних. В ходе расследования уголовного дела допрошено более 2000 человек, проведено 43 осмотра мест происшествия, 80 выемок и обысков, 104 осмотра предметов и документов, 274 опознания по фотографиям, назначено и проведено 144 судебные экспертизы», — сообщили в Следкоме.

Родители пропавших детей обращались к преступнику в прямом эфире с просьбой отпустить мальчика и девочку.

«Также хочу обратиться к людям, которые держат наших детей. Если вы видите меня, я прошу вас, я вас умоляю от себя лично и от Валиной мамы, отпустите наших детей. Вознаграждение объявлено, все ваши условия будут выполнены, только дайте знать. Дети номера наших домашних телефонов знают. Прошу, не травмируйте их невинные чистые души, они ведь еще дети!» — обращалась мать мальчика в эфире местного телеканала «Рапид».

В 2013 году к поискам школьников подключился Интерпол. Изначальный гонорар за информацию о Паше и Вале увеличили с 400 тысяч до 2 млн рублей.

«Следственные органы СК России просят всех лиц, обладающих какой-либо информацией о совершенном преступлении, связаться по следующим номерам: 8 (981) 350-71-57, 8 (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона). В случае предоставления значимой информации МВД России гарантируется вознаграждение в размере двух миллионов рублей. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в публикации СКР за 2024 год.

«В рабстве с чернокожими»

Мать Вали Корик Светлана рассказала Telegram-каналу SHOT, что ее дочь жива и находится в рабстве. Так ей сообщил экстрасенс, к которому она год назад приходила с фотографией похищенной девочки. При этом из-за стресса, по словам медиума, у девочки потеряна память, но свою мать она помнит.

«Находится в другой стране, в горах, среди темнокожих людей. <…> Маму помнит», — пересказывает слова ясновидца женщина.

Тот же экстрасенс, посмотрев на фото Паши Матросова, который пропал вместе с Валей, сказал, что тот мертв.

SHOT также написал, что следователи вернулись к версии, согласно которой дети попали в сексуальное рабство. Составлены фотороботы детей с учетом, как они выглядели бы в актуальном возрасте — 29 лет.

«Могу сказать, что детей похитили инопланетяне»

Из-за публикации SHOT возмутились в управлении СКР Псковской области. Старший помощник руководителя ведомства Валерия Першина обвинила журналистов в педалировании версии о секс-рабстве. Она отметила, что это лишь одна из версий следствия, которая прорабатывается так же, как и все остальные.

«Версия о сексуальном рабстве — не более чем одна из версий. Такая версия действительно была. Но она была наряду с трудовым рабством, наряду с утоплением детей в ближайшем озере. Я могу сказать, что детей похитили инопланетяне, и это тоже будет одна из версий следствия. <...> Мы думаем о том, что нужно привлечь SHOT к ответственности за распространение такой публикации», — сказала Першина.

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