В Таиланде 12-летняя девочка забеременела от 72-летнего прадеда

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В Таиланде в провинции Кампхэнгпхет 22 апреля задержали 72-летнего местного жителя, которого подозревают в растлении 12-летней правнучки, сообщает местное издание Daily News. Мать пострадавшей узнала об этом после того, как отправилась в магазин за прокладками для дочери, но та призналась, что уже два месяца у нее нет месячных. Выяснилось, что школьница беременна.

Позже девочка рассказала, что прадед насилует ее уже на протяжении двух лет. Сейчас с ребенком работают психологи и медики. Подозреваемый дал признательные показания. Известно, что мужчина приходится девочке родственником со стороны отца.

В Волосовском районе Ленинградской области психолог центра социального обслуживания добилась разбирательства по делу своей 15-летней благополучательницы. 14 апреля девочка рассказала специалисту, что в период примерно с четырех до восьми лет ее насиловал отец. Материал из комитета образования местной администрации передан в отдел Следственного комитета по Волосовскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.