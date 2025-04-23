Выжившие в пермском лесу дети рассказали, как провели жуткую ночь Заблудившиеся в пермском лесу дети спали на еловых ветках и шли по газотрассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое школьников, заблудившиеся в лесу Очерского округа Пермского края, спали на еловых ветках, пишет perm.aif.ru. Дети смогли выбраться благодаря газотрассе.

Никита и Миша (имена детей изменены) поехали кататься на питбайке и, испугавшись полиции, свернули в лес, где сломался транспорт. Потерявшись и оставшись без связи, мальчики провели ночь в лесу под ледяным дождем. Сначала они запаниковали, но затем собрались и решили выживать.

Конечно, они были напуганы. Но сказали друг другу: «Все, давай соберемся! Надо что-то делать, надо как-то выживать!» Они наломали еловых веток, постелили их на землю, смогли немного поспать, — поделилась мать Никиты.

Утром дети продолжили путь, стараясь идти по полям, а затем вышли на газотрассу, где их и заметили спасатели. После осмотра в больнице у Никиты диагностировали обморожение стоп и простуду. Сейчас школьники чувствуют себя хорошо.

О пропаже детей сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Происшествие случилось вечером 20 апреля. В общей сложности в поисках участвовали 27 человек и 13 единиц техники.