Двое подростков пропали в лесу в Пермском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Пермском крае двое подростков из Очерского округа заблудились и пропали в лесу, пишет perm.aif.ru со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Махонина. Поиски детей продолжаются уже второй день. Происшествие случилось вечером 20 апреля.

Главе округа и и. о. министра территориальной безопасности поручил держать ситуацию на контроле и оперативно докладывать. Делаем все, чтобы ребята нашлись, — рассказал Махонин.

Дети отправились в лес, где потеряли ориентир. Вечером один из мальчиков успел связаться с матерью, сообщив, что они заблудились и замерзли. Подростки были на связи до двух часов ночи.

В общей сложности в поисках участвуют 27 человек и 13 единиц техники. В операции задействованы сотрудники Пермской краевой службы спасения, полицейские из Очера, спасатели МЧС, кинолог и добровольцы, включая неравнодушных волонтеров и местных охотников. Кроме того, для более эффективного обследования территории специалисты использовали четыре квадрокоптера.

В Екатеринбурге 19 апреля пропала 16-летняя школьница после пробного экзамена по ЕГЭ. Девушку не могут найти уже два дня. В день исчезновения на ней была светло-розовая куртка, черные штаны и светлые кроссовки.