В российском городе школьница пропала после пробного ЕГЭ В Екатеринбурге школьница пропала после пробного экзамена по ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге ищут 16-летнюю школьницу, которая пропала после пробного экзамена по ЕГЭ, сообщает «МК в Екатеринбурге». Это произошло еще 19 апреля, девушку не могут найти уже два дня.

По данным волонтеров, рост девушки составляет 163 сантиметра, волосы каштановые, глаза темно-зеленые. В день исчезновения на ней была светло-розовая куртка, черные штаны и светлые кроссовки.

Жителей Екатеринбурга призвали проявить бдительность и сообщить в полицию в случае, если увидят школьницу. Любая информация может помочь в ее розыске.

Ранее пропавшую в Москве 15-летнюю девочку нашли сотрудники из УВД по Троицкому и Новомосковскому округам столицы. Представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что несовершеннолетней ничего не угрожает. Девушка нашлась в квартире дома на Профсоюзной улице. Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия по розыску и задержанию организаторов и исполнителей преступления.

До этого во Владимирской области 15-летний школьник, пропавший по дороге из школы, инсценировал собственное похищение. После его исчезновения родители получили требование выкупа в 1 млн рублей. Однако взявшиеся за дело следователи усомнились в версии похищения — подростка нашли через сутки, по данным следствия, он мог организовать схему ради денег.