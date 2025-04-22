Снимал трусы и просил нюдсы: педофил скалился в лицо дочери на суде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Рязани выпустили на свободу мужчину, который на протяжении трех лет находился в СИЗО из-за обвинений в сексуальном насилии над дочерью. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

500 рублей на аборт

В Рязани более трех лет продолжается уголовное разбирательство по делу о растлении десятков подростков. Подозреваемый Алексей (имена изменены) провел в СИЗО два года и восемь месяцев, но с недавних пор ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Среди пострадавших — дочь Алексея Надя, которой в год нача́ла разбирательства было 14 лет.

Мать девочки Алла возмущена, что мужчина вышел на свободу безнаказанным. В разговоре с изданием РЗН.инфо она заявила, что бывший супруг выходит в Сеть и может продолжать педофильскую деятельность.

Алла рассказывает, что, когда забеременела Надей, Алексей дал ей 500 рублей на аборт. Женщина не стала прерывать беременность, и в 2005 году родилась Надя. Алексей отказывался признавать свое отцовство, не общался с ребенком, но стал интересоваться девочкой, когда той исполнилось семь лет.

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О том, что Алексей — педофил, Алла не подозревала, хотя и отмечала, что его пассии всегда были гораздо моложе него.

«У него были романтические отношения всегда с молодыми девушками, но я не придавала этому значения. Надя к нему тянулась, а для меня было главное, чтобы у ребенка был отец», — делится Алла.

Фотографии в топике

Поведение девочки начало меняться, когда ей исполнилось 12 лет. Мать стала отмечать, что дочь приходит домой подавленная. Поначалу мама списывала все это на начало переходного возраста. Но депрессивные состояния ребенка были затяжными. При этом при попытках матери поговорить девочка устраивала истерики. Ни о чем, что ее тревожило, она не рассказывала.

Так было два года, пока мать не застала Надю утром плачущей, сидя на кровати. Школьница боялась брать в руки смартфон. Все это время ей в соцсети «ВКонтакте» писала Марина Коротких.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Выяснилось, что эта Марина Коротких якобы отдыхала в летнем лагере вместе с Надей. На аватарке какая-то полненькая незаметная девочка, Надя ее не помнила, но в переписке были фото с моей дочерью с отдыха. Кошмарила она и других школьниц. Только вечером я поняла, что именно просила от детей эта Марина Коротких», — рассказывает Алла.

Марина общалась с детьми на пикантные темы. Она признавалась, что в своем возрасте уже успела повстречаться с парнем, а также переспала с отчимом. У Нади Марина постоянно пыталась выведать какой-либо секрет, но та признавалась, что таких интимных секретов у нее нет.

Позже Марина присылала обнаженные фото и настаивала на ответных действиях. Надя фотографировала себя в топике, снимала видео в нижнем белье и позировала, как Марина попросит. Со слов Аллы, потом начался шантаж. Дочь хотела прекратить общение, но Марина сказала, что если это случится, то фото девочки попадут в школьные беседы, в которых состоят одноклассники и их родители.

«Сейчас я понимаю, что, скорее всего, он просто проверял: расскажет или нет взрослым, обратится за помощью или нет, но тогда я еще думала, что Марина Коротких — девочка, а не Алексей И., отец Нади», — рассказала мать девочки.

44 жертвы

Под именем Марины Коротких скрывался Алексей. Как позже установило следствие, с аккаунта с лицом девочки велись развратные беседы с 44 подростками.

Уже позже Надя рассказала, что впервые папа надругался над ней, когда ей было 12 лет. Произошла это ночью в доме его родителей. Алексея и Надю уложили в одну кровать, но под разные одеяла. Мужчина начал трогать девочку. Как только та поворачивалась к нему лицом, он переставал. Так проходили три эпизода, только на третий раз мужчина снял с дочери трусы. В четвертый раз девочка набралась смелости, чтобы дать понять, что ее пугает такое поведение отца.

«Они включили телевизор и ночью уснули, но она не собиралась спать с ним — у нее было свое спальное место. В какой-то момент она проснулась и заметила, что он делает те же движения, что и в прошлые разы, запуская руки под ее белье. Надя резко поднялась, надела тапки и убежала в соседнюю комнату», — делится Алла.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мужчина бросился за ней и спросил: «Надь, ты куда?» Он включил свет в коридоре, принес плед и подушку дочери, стоял над кроватью девочки голый. Потом выключил свет и ушел к себе. Утром Алексей пошел на работу, дочь в школу отвозить не стал.

Щедрый папа

Все это время мужчина давал девочке деньги на карманные расходы. Мать удивлялась такой щедрости Алексея. На деле же это больше были попытки «задобрить» дочь. Когда Надя рассказала маме о том, что Алексей домогался ее, Алла не стала сразу обращаться в полицию. Она решила поговорить с мужчиной.

Алексей начал защищаться, говорить, что Надя что-то преувеличила. Вместе с тем он стращал семью, что огласка повредит Наде. Параллельно с этим он завел счет, на который ежемесячно начал класть 10 тысяч рублей. Якобы копить на обучение Нади. Алла тоже расценила это как подкуп и все-таки, спустя полгода, обратилась в СКР с заявлением.

На суде Алексей всегда вел себя уверенно. Улыбался в лицо дочери, когда та давала показания.

«Дочь давала показания. Он зубы скалил, лыбился. Ему судья замечание сделала, а он все равно как будто насмехался», — поделилась Алла.

Сейчас Надя учится на четвертом курсе университета. С недавних пор она посещает психолога, но матери говорит, что уже не верит в правосудие.

«Она мне все равно говорит: мам, зачем ты кому-то пишешь и собираешь бесполезные отписки, ты ничего не добьешься. Мы проиграли, а он победил, его выпустили и оправдают», — заключила женщина.

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