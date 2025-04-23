В СКР возмутились из-за публикации SHOT о детях в секс-рабстве СКР раскритиковал SHOT за ажиотаж вокруг темы детского секс-рабства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший помощник руководителя СУ СКР по Псковской области Валерия Першина обвинила Telegram-канал SHOT в педалировании версии о секс-рабстве в деле о пропаже четвероклассников в 2007 году в городе Великие Луки. В комментарии «Псковской ленте новостей» она отметила, что это лишь одна из версий следствия, которая прорабатывается так же, как и все остальные.

Версия о сексуальном рабстве — не более чем одна из версий. Такая версия действительно была. Но она была наряду с трудовым рабством, наряду с утоплением детей в ближайшем озере. Я могу сказать, что детей похитили инопланетяне, и это тоже будет одна из версий следствия. <...> Мы думаем о том, что нужно привлечь SHOT к ответственности за распространение такой публикации, — сказала Першина.

23 апреля SHOT опубликовал сообщение, в котором утверждал, что следователи вернулись к версии, согласно которой четвероклассники Валя Корик и Паша Морозов стали жертвами секс-рабства. В 2007 году мальчик и девочка ушли за мужчиной, который предложил сняться им в кинопробах для съемок в фильме о космосе. Мать Вали продолжает верить, что ее дочь жива. В этом ее в том числе убедил медиум, к которому она ходила на прием.