Советы по растлению и сборы для ВСУ: в Сети ожил форум заядлых педофилов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Форум педофилов «Право любить», который тщетно пытались заблокировать все прошлое десятилетие, продолжает жить, выяснили журналисты. NEWS.ru рассказывает, чем злоумышленники занимаются в своем логове.

Гнездо растлителей

Telegram-канал Mash 23 апреля рассказал о том, что в Сети был «обнаружен» крупнейший в СНГ портал для педофилов. В действительности же сайт «Право любить» нашумел еще в начале прошлого десятилетия и продолжал возмущать общественность до 2020 года. К сегодняшнему дню, по словам источника Mash, получить доступ к ресурсу стало гораздо сложнее, но возможно.

На форуме порядка 20 тем. Судя по опубликованным скриншотам, активность на ресурсе невелика. Сообщения там датируются 2020–2023 годами. Среди публикаций виден заголовок материала, где перечислены три причины для легализации детской порнографии в текущем десятилетии. Своих соратников пользователи называют педоактивистами, а о своих идеях рассуждают как о «сексуальном освобождении».

Мечтают стать массажистами

В беседах педофилы называют девочек «белочками», а мальчиков — «зайчиками». В «прикладных» разговорах пользователи выражаются с осознанием, что их действия — преступные. В одной из дискуссионных веток мужчины обсуждали видеоролик на YouTube, где проводят массаж девочке с ДЦП.

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Один из пользователей рассуждал, что ему хотелось бы освоить профессию массажиста, чтобы «легально» прикасаться к телам больных детей. Педофил под ником Джабрик добавлял к этой реплике: «Самый простой вариант — стать педиатром. Там-то ты разгуляешься не на шутку».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собирают деньги для ВСУ

Источник отмечает, что сейчас на заглавной странице сайта на левой стороне консоли расположен украинский флаг с надписью в поддержку Киева.

По словам источника, на сайте призывают донатить на нужды украинской армии. В том числе опубликована ссылка для того, чтобы каждый желающий мог пожертвовать свои средства.

РКН не находил нарушений?

В 2014 году с порталом боролась «Русская служба новостей», обратившись к Роскомнадзору. Эксперты ведомства провели проверку ресурса и заключили, что на нем содержится информация, пропагандирующая детскую порнографию и педофилию.

В 2020 году борьбу с педофильским ресурсом продолжили активисты фонда по борьбе с насилием «Птицы». Началось все с жалоб на писателя Алешу Локиса, который публиковал в Сети рассказы с описанием секса с детьми.

«Мы, видевшие наши посты в Сети, журналисты, с которыми мы общались, — все отправляли жалобы и в Роскомнадзор, и в Генпрокуратуру, и в МВД. Роскомнадзор, простите, путался в показаниях. Сначала нас попросили не шуметь и объяснили, что на сайте размещена художественная литература. Потом выяснилось, что доступ к сайту Локиса перекрыт, но только частично», — жаловалась активистка Лидия Панова.

По словам правозащитницы, одновременно с блокировкой ресурсов с рассказами Роскомнадзор не обратил должного внимания на зеркало сайта «Право любить», до сих пор находящееся в открытом доступе.

«Там они нарушений не обнаружили, хотя зеркало содержит инструкцию, как найти сайт „Право любить“ и форум „Нимфотомания“ в даркнете. Напомню, что эти ресурсы содержат, помимо прочего, признания пользователей в сексе с детьми и методички, как знакомиться и „безопасно заниматься сексом“ с ребенком», — возмущалась Лидия.

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