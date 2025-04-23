Спортцентр Новосибирска ответил на обвинения тренера в домогательствах Спортцентр Новосибирска: на тренера Медовикова не было жалоб в домогательствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На тренера Константина Медовикова не поступало жалоб в домогательствах по отношению к несовершеннолетним фигуристкам, заявили NEWS.ru в Центре зимних видов спорта Новосибирска. В учреждении сообщили, что в марте специалист уволился по собственному желанию.

Подобных жалоб за 11 лет тренерской работы на Константина Александровича не поступало. Благодаря Константину Александровичу его спортсмены неоднократно становились победителями и призерами областных, региональных, межрегиональных соревнований по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (младший возраст и старший возраст), всероссийских соревнований. На данный момент Следственный комитет проводит проверку по этому делу, — сказали в спортцентре.

Мама юной фигуристки Татьяна Антонова заявила, что Медовиков неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери во время тренировок. Инцидент произошел на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры». Следственный комитет России по Новосибирской области заявил NEWS.ru о начале проверки инцидента. Позднее еще одна мама несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова в разговоре с NEWS.ru заявила, что Медовиков также сексуально домогался ее дочери.