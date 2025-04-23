Взрыв и пожар в «Афимолл Сити» в Москве: что известно, есть ли пострадавшие

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сегодня, 23 апреля, произошли три взрыва на парковке торгового центра «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в Москве, после чего начался сильный пожар. Что об этом известно, есть ли погибшие и пострадавшие?

Что известно о пожаре в «Афимолл Сити» 23 апреля

23 апреля около 15:30 в деловом центре «Москва-Сити» начался крупный пожар. По данным Telegram-канала SHOT, незадолго до этого прогремели три взрыва.

Telegram-канал «112» сообщает, что пожар начался после того, как на подземной парковке в ТЦ «Афимолл Сити» взорвался автомобиль. По данным канала Baza, машина находилась на парковке башни «Меркурий».

Пожару был присвоен повышенный ранг. Его площадь составила около 20 кв. м. Несмотря на это, хозяева автомобилей пытаются эвакуировать свои машины, пишет Telegram-канал Readovka.

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«Водители массово пытаются эвакуировать свои многомиллионные колесницы, которые оказались в эпицентре пожара. Безопасно ли это — вопрос, можно надышаться дымом. На кадрах видно, как на стоянке горит огонь», — говорится в сообщении канала.

Машину, которая взорвалась на парковке, удалось потушить, отмечает SHOT. По данным канала, на настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, а также сотрудники скорой.

«На месте одна скорая и несколько пожарных расчетов. Информация о пострадавших и кому принадлежит авто, выясняется», — уточнил SHOT.

Главное управление МЧС подтвердило информацию о взрыве автомобиля. О погибших или пострадавших в ходе инцидента на настоящий момент ничего не известно.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар на подземной парковке в Москве. На Пресненской набережной горит автомобиль на парковке административного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент пожар на подземной парковке потушен.

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