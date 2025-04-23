Названа причина взрыва в «Москва-Сити» МЧС: автомобиль взорвался на подземной парковке в ТЦ «Афимолл» в «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль взорвался на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в Москве, сообщили NEWS.ru в столичном главке МЧС. После этого на месте происшествия начался пожар.

Торговый центр находится на территории делового комплекса «Москва-Сити». К «Афимоллу» прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые начали тушить пламя. Сведений о пострадавших или жертвах пока не представлено. Обстоятельства случившегося выясняются. Причина взрыва также неизвестна.

Ранее сообщалось о трех взрывах в «Москва-Сити». По данным источника, на территории района начался сильный пожар, а на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

В подмосковных Люберцах 17 апреля раздался взрыв. По данным СМИ, это случилось в местном пункте приема металла «Вторчермет». Сообщалось, что произошел выброс пыли, который не повлиял на работу предприятия.

14 апреля возле храма Живоначальной Троицы в районе Орехово-Борисово на юге Москвы раздался взрыв, из-за чего начался пожар. На место прибыли сотрудники МЧС для ликвидации возгорания. Предварительно, пожар мог возникнуть из-за электросамоката. Сведений о пострадавших не поступало.