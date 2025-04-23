Жителя Краснодара расстреляли на улице

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Вооруженное нападение на 46-летнего мужчину совершено около многоквартирного дома на улице Гидростроителей в Краснодаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани. По информации ведомства, двое подозреваемых подбежали к пострадавшему и произвели несколько выстрелов.

В результате нападения мужчина с огнестрельными ранами конечностей был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Также был поврежден припаркованный автомобиль, — уточнили в МВД.

При осмотре места происшествия обнаружено семь стреляных гильз, а также один патрон. Устанавливаются обстоятельства происшествия, личности и местонахождение злоумышленников.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники полиции разыскивают неизвестного мужчину, который 19 апреля совершил выстрел из сигнального пистолета в пассажира петербургского метро на станции «Выборгская».

Нападение произошло около 21:00 на платформе, где между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из пассажиров выхватил сигнальный пистолет и выстрелил в неприятеля. После этого злоумышленнику удалось скрыться.