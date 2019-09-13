https://static.news.ru/photo/d045938a-d614-11e9-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Деловой Наро-Фоминск - БИЗБИ/vk.com

Грузовик, который снёс пешеходный мост в Московской области, вёз цистерну весом 60 тонн. Водитель не рассчитал габариты груза и зацепился за конструкцию горловиной ёмкости.

По данным начальника пресс-службы ГК «Автодор» Татьяны Шадриной, технических неисправностей у перехода не было. Она подчеркнула, что для перевозки негабаритных грузов водитель должен был получить специальное разрешение и предоставить всю документацию.

Шадрина пояснила, что на основании этих действий выстраивается подходящий для груза маршрут.

Вопрос связан с тем, кто дал разрешение, было ли нарушение со стороны перевозивших. Расследование должно вестись Ространснадзором, — заявила глава пресс-службы.

В настоящее время на месте ЧП работают автокраны. Они устраняют последствия аварии. Сама фура уже убрана с дороги, ведётся разбор обломков моста, передаёт « 360 ».

Ранее News.ru писал, что авария произошла на втором километре трассы А-107. Грузовик марки DAF задел несущую конструкцию сооружения.