Грузовик, который снёс пешеходный мост в Московской области, вёз цистерну весом 60 тонн. Водитель не рассчитал габариты груза и зацепился за конструкцию горловиной ёмкости.
По данным начальника пресс-службы ГК «Автодор» Татьяны Шадриной, технических неисправностей у перехода не было. Она подчеркнула, что для перевозки негабаритных грузов водитель должен был получить специальное разрешение и предоставить всю документацию.
Шадрина пояснила, что на основании этих действий выстраивается подходящий для груза маршрут.
Вопрос связан с тем, кто дал разрешение, было ли нарушение со стороны перевозивших. Расследование должно вестись Ространснадзором, — заявила глава пресс-службы.
В настоящее время на месте ЧП работают автокраны. Они устраняют последствия аварии. Сама фура уже убрана с дороги, ведётся разбор обломков моста, передаёт «
Ранее News.ru писал, что авария произошла на втором километре трассы А-107. Грузовик марки DAF задел несущую конструкцию сооружения.