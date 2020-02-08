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В Яшкинском районе Кемеровской области столкнулись автобус и фура, в результате чего погиб водитель автобуса и пострадали 10 пассажиров. Позже, уже на операционном столе, скончалась 72-летняя женщина.

Женщина, пострадавшая в результате столкновения автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области, умерла в больнице, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф. Столкновение автобуса и фуры произошло...