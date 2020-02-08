В авиакомпании Utair назвали возможную причину жёсткой посадки самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска.
При посадке самолёта 9 февраля, которая привела к слому шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлётно-посадочной полосе, — говорится в сообщении авиаперевозчика.
В авиакомпании отметили, что диспетчеры смогли передать пилотам сведения о состоянии полосы. Это позволило экипажу максимально смягчить посадку,
Пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска, сев на «брюхо». На борту находились 94 человека. По данным пресс-службы Коми, два человека обратились к медикам.
NEWS.ru сообщал, что аэропорт Коми закрыли для ликвидации последствий жёсткой посадки самолёта.
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