Предполагаемую соучастницу убийства кубинки арестовали в Москве

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Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу девушку, подозреваемую в соучастии в убийстве гражданки Кубы.

Тело 22-летней иностранки было найдено на Кастанаевской улице около мусорного бака. В СМИ сообщали, что убитая зарабатывала на жизнь проституцией. Её держали в заложниках и требовали выкуп.

По этому делу проходят Александр Александров и Анастасия Гривкова. Александрова подозревают в убийстве женщины, вымогательстве и незаконном лишении свободы. Мужчина был арестован. Гривкова подозревается в соучастии.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Анастасии Гривковой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 июля, — рассказал источник журналистам РИА Новости.

NEWS.ru писал, что в Подмосковье проститутка напала с ножом на полицейского. Девушка не стала оказывать стражу порядка услуги после оплаты. Полицейский попытался продолжить встречу и получил удар ножом. Пострадавшего госпитализировали.