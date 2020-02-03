https://static.news.ru/photo/65c387f0-46a9-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Полицейский получил удар ножом после обращения за услугами к проститутке. Инцидент произошёл в Подмосковье.

По данным телеграм-канала Life Shot, участковый приехал к девушке по вызову. Однако после оплаты за секс она решила не оказывать ему услуги. Страж порядка попытался продолжить встречу, но девушка ударила его ножом. Полицейский был экстренно госпитализирован.

Выяснилось, что проститутка находится в федеральном розыске за неуплату алиментов. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что в Омском борделе нашли двух школьниц. Всего в «доме утех» оказывали услуги 15 девушек. Некоторые из них занимались проституцией под принуждением. По данным следствия, организовавшие бордель злоумышленники совершали разбойные нападения и даже похитили знакомого одной из секс-работниц, чтобы оказать на неё психологическое воздействие.