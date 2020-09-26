Пострадавший назвал подробности обрушения перехода в Ступино

https://static.news.ru/photo/f69f7bfe-00c5-11eb-93a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино назвал подробности инцидента.

По его словам, всё произошло в считанные секунды.

Люди упали друг на друга, и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже как проснулся, первого, кого я увидел, постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения, — отметил пострадавший, слова которого приводит «Москва 24».

Ранее в МЧС сообщили, что при обрушении надземного перехода на складе в городе Ступино пострадал 51 человек. Все они находятся в больницах, некоторые сами обратились к врачам. Среди них есть как минимум 18 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. В ведомстве пообещали оказать пострадавшим и их родным психологическую помощь.

Инцидент произошёл 27 сентября около 09:00. При этом предприятие расположено не в деревне Сидорово, как сообщалось ранее, а около находящегося рядом посёлка Октябрьский, несмотря на то что местное подразделение французского концерна FM Logistic называется «ФМ Ложистик Сидорово», писал NEWS.ru.