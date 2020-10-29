Полицейские в Монреале убили мужчину с ножом

Стражи порядка в канадском Монреале застрелили на одной из улиц города вооружённого ножом мужчину. Об этом сообщают местные СМИ.
В полицию поступило сообщение о неизвестном, который неадекватно вёл себя. Когда стражи порядка приехали по вызову, мужчина сначала пошёл в сторону патрульной машины, но затем развернулся и стал приближаться к другому автомобилю с водителем внутри.
Полицейские вышли из машины, тогда мужчина резко развернулся и вновь пошёл в сторону стражей порядка. При этом в руке у него был нож. После этого полицейские открыли огонь на поражение.
По данным телеканала СTV, мужчина
Как писал NEWS.ru, во французском Авиньоне неизвестный пытался напасть на полицейских с ножом, но был застрелен. Во время атаки он кричал «Аллах Акбар!». Начато расследование.