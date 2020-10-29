Исламист с ножом напал на полицейских в Авиньоне

https://static.news.ru/photo/2fb10100-19d6-11eb-aa76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Pestellini via imago-images.de/Global Look Press

Неизвестный с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили.

Вооружённый ножом мужчина около 11:15 утра с криками «Аллах Акбар» начал угрожать полицейским на улице. В ответ они открыли огонь. Подозреваемый скончался от полученных травм. Начато расследование, сообщает Europe 1.

По данным La Provence, на место происшествия выехал прокурор Филипп Гемас.

Ранее сегодня в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей в соборе Нотр-Дам совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник навал «исламским фашизмом».

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам», писал NEWS.ru.