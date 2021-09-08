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Под завалами после взрыва газа в Ногинске могут быть ещё трое

10:59, 08 сентября 2021
Под завалами после взрыва газа в Ногинске могут быть ещё трое Фото: typical_noginsk/vk.com
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Под завалами после взрыва газа в Ногинске, предположительно, могут находиться ещё три человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В то же время пресс-секретарь администрации Богородского округа Московской области Владимир Кузнецов в разговоре с NEWS.ru заявил, что речь идёт о двух.

По нашим данным, двое людей могут находиться под завалами, но мы не можем утверждать, что они погибли, — сказал Кузнецов.

По информации РЕН ТВ, под завалами может находиться как минимум один человек, угроза обрушения здания сохраняется.

В МЧС точное число пока не называют. В сообщении говорится, что на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Работают кинологические расчёты.

Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир.

Ранее сообщалось, что взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске попал на видео. Погибли два человека, число пострадавших увеличилось до девяти. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Оказание помощи взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Одна из предполагаемых причин взрыва — газ, который жильцы дома включили на ночь, чтобы согреться.

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