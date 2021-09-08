Под завалами после взрыва газа в Ногинске могут быть ещё трое

Под завалами после взрыва газа в Ногинске, предположительно, могут находиться ещё три человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В то же время пресс-секретарь администрации Богородского округа Московской области Владимир Кузнецов в разговоре с NEWS.ru заявил, что речь идёт о двух.
По нашим данным, двое людей могут находиться под завалами, но мы не можем утверждать, что они погибли, — сказал Кузнецов.
По информации РЕН ТВ, под завалами
В МЧС точное число пока не называют. В сообщении
Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир.
Ранее сообщалось, что взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске попал на видео. Погибли два человека, число пострадавших увеличилось до девяти. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Оказание помощи взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Одна из предполагаемых причин взрыва — газ, который жильцы дома включили на ночь, чтобы согреться.