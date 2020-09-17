16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Пласт штукатурки обрушился на ученицу школы в Ставрополе

08:43, 17 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученица одной из ставропольских школ госпитализирована после падения на неё куска штукатурки.

Доследственную проверку по факту травмирования 15-летней девочки в учебном заведении проводит Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления СК Российской Федерации.

15 сентября текущего года в одной из школ в городе Ставрополе на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице, — говорится в сообщении ведомства.

Процессуальное решение будет принято после того, как следователь СКР выяснит обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в СУ СК.

Как писал NEWS.ru ранее, около 40 человек пострадали при столкновении поезда и школьного автобуса около новозеландского Банниторпа.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео