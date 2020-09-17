Пласт штукатурки обрушился на ученицу школы в Ставрополе

Ученица одной из ставропольских школ госпитализирована после падения на неё куска штукатурки.
Доследственную проверку по факту травмирования 15-летней девочки в учебном заведении проводит Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления СК Российской Федерации.
15 сентября текущего года в одной из школ в городе Ставрополе на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице, —
говоритсяв сообщении ведомства.
Процессуальное решение будет принято после того, как следователь СКР выяснит обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в СУ СК.
Как писал NEWS.ru ранее, около 40 человек пострадали при столкновении поезда и школьного автобуса около новозеландского Банниторпа.
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