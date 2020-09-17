Пласт штукатурки обрушился на ученицу школы в Ставрополе

https://static.news.ru/photo/242238ca-f8a9-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученица одной из ставропольских школ госпитализирована после падения на неё куска штукатурки.

Доследственную проверку по факту травмирования 15-летней девочки в учебном заведении проводит Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления СК Российской Федерации.

15 сентября текущего года в одной из школ в городе Ставрополе на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице, — говорится в сообщении ведомства.

Процессуальное решение будет принято после того, как следователь СКР выяснит обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в СУ СК.

Как писал NEWS.ru ранее, около 40 человек пострадали при столкновении поезда и школьного автобуса около новозеландского Банниторпа.