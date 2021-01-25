Пенсионер покончил с собой в одной из больниц Челябинска

https://static.news.ru/photo/8d9103e0-5ede-11eb-bb37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи проводят проверку по факту смерти пожилого мужчины в челябинской городской клинической больнице № 6, сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по связям со СМИ Владимир Шишков.

По факту смерти следственными органами проводится доследственная проверка, — сказал он.

По его словам, в настоящее время сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации правоохранительных органов региона, тело пенсионера 1930 года рождения, покончившего с собой, было найдено 22 января, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава муниципалитета «Урицкий наслег» в Олёкминском районе Якутии Степан Иванов покончил с собой — его тело нашли на рабочем месте. Стало известно, что мужчина незадолго до этого хотел уволиться со своей должности. Глава района Николай Харбин рассказал, что Иванов был образованным умным человеком. Местные жители доверяли его решениям и прислушивались к советам.