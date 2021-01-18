Российский чиновник решил уволиться и покончил с собой

https://static.news.ru/photo/b17b8666-5a2b-11eb-bf01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Болот Бочкарев/РИА Новости

Глава муниципалитета «Урицкий наслег» в Олёкминском районе Якутии Степан Иванов покончил с собой — его тело нашли на рабочем месте. Стало известно, что мужчина незадолго до этого хотел уволиться со своей должности.

У него было желание нас оставить, но я попросил его остаться, до конца срока поработать, — рассказал глава района Николай Харбин.

По словам Харбина, Иванов был образованным умным человеком. Местные жители доверяли его решениям и прислушивались к советам.

Глава района также отметил, что покойный предпочитал говорить по делу и являлся порядочным человеком, «каких сейчас мало». Он подчеркнул, что в муниципалитете не понимают, что поспособствовало кончине чиновника.

Это большая утрата. Мы сами не понимаем, как это могло произойти, — добавил Харбин.

Тело главы муниципалитета было обнаружено 18 января на его рабочем месте. По предварительному заключению следователей, мужчина покончил с собой. На сегодняшний день следственная проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передаёт РИА Новости.

Иванов возглавлял Урицкий наслег с октября 2012 года после победы на муниципальных выборах. Был переизбран на второй срок в сентябре 2018-го.

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