Пассажир напал на водителя такси за отказ везти без пропуска

https://static.news.ru/photo/2dcbc028-91c3-11ea-b321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель такси в Москве подвергся нападению пассажира, когда отказался везти его из-за отсутствия цифрового пропуска.

Инцидент произошёл на Люблинской улице. Узнав, что у пассажира нет пропуска, водитель попросил его выйти из автомобиля. Тот ответил на просьбу оскорблениями.

Таксист нажал кнопку вызова экстренной помощи в мобильном приложении. Пассажир, услышав соответствующий сигнал по громкой связи, выдернул шнур телефона и попытался задушить им водителя.

После небольшой потасовки дебошир сбежал, украв гаджет водителя. Кроме того, он разбил зеркало заднего вида в салоне.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» (ст.161 УК РФ), сообщает Life.

Ранее NEWS.ru писал о драке между жительницей Москвы и водителем такси из-за недействительного цифрового пропуска. Таксист силой вытащил пассажирку из салона, а она пригрозила убить его «здесь и сейчас», если её проблема не решится.