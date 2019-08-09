Полиция проводит обыски в студии «Навальный-Live» и центре сбора подписей кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Он рассказал, что следователи не пускают адвокатов в студию, пишет
Обыск начат, планируют изымать всю технику, — отметил Чиков.
После завершения следственных действий задержанных отвезут на допрос в Следственный комитет, сообщил правозащитник.
По объединённому уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка после несанкционированного митинга 27 июля арестованы 12 человек.
10 августа полицейские задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Ранее суды наложили арест на 100 счетов физических и юридических лиц по делу Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Следователи считают, что через ФБК «отмывались» деньги, писал News.ru.