https://static.news.ru/photo/88110d88-bb7f-11e9-8c9f-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция проводит обыски в студии «Навальный-Live» и центре сбора подписей кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он рассказал, что следователи не пускают адвокатов в студию, пишет ТАСС .

Обыск начат, планируют изымать всю технику, — отметил Чиков.

После завершения следственных действий задержанных отвезут на допрос в Следственный комитет, сообщил правозащитник.

По объединённому уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка после несанкционированного митинга 27 июля арестованы 12 человек.

10 августа полицейские задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Ранее суды наложили арест на 100 счетов физических и юридических лиц по делу Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Следователи считают, что через ФБК «отмывались» деньги, писал News.ru.