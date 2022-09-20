Названа возможная причина смертельной аварии с актером Пускепалисом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Пускепалис

Основной версией причины смертельного ДТП в Ярославской области, в котором погиб актер Сергей Пускепалис, стал неудачный маневр микроавтобуса, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, артист находился в машине, которая пошла на обгон, и это привело к аварии.

По предварительным данным, автомобиль, в котором был Пускепалис, столкнулся с фурой, после чего машину развернуло на встречную полосу. Там в нее врезался другой большегруз, который ехал со стороны Москвы.

О трагедии стало известно 20 сентября. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, один человек госпитализирован. Актер Олег Васильков выразил соболезнования семье и близким Сергея Пускепалиса. Он сказал, что артист был хорошим и веселым человеком.

По словам депутата Госдумы Сергея Миронова, гибель Пускепалиса — невосполнимая потеря для отечественной культуры. Он подчеркнул, что жизнь артиста является примером «преданности призванию и большой самоотдачи делу». Политик напомнил, что покойный принимал активное участие в работе СРЗП. Кроме того, Пускепалис входил в центральный совет партии.