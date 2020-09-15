Найдена мать, оставившая младенца на лавочке в Люберцах

https://static.news.ru/photo/081f5340-f7ed-11ea-9842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские оперативно разыскали мать младенца, оставленного в ночь на 16 сентября на лавочке в подмосковных Люберцах. Мотивы, побудившие 32-летнюю женщину совершить этот поступок, выясняются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел полиции 32-летнюю местную жительницу — мать новорождённой девочки, обнаруженной сегодня на лавочке у подъезда дома, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение об обнаружении на лавочке возле одного из домов на улице Посёлок Калинина в Люберцах девочки в возрасте около одного месяца поступило в полицию в 05:20. Новорождённую доставили в медучреждение.

Как писал NEWS.ru, молодую пару из Сочи, которая издевалась над своей малолетней дочерью, могут лишить родительских прав. Ранее граждане стали героями резонансного видеоролика в Сети. На кадрах видно, как россиянин взял младенца за ногу и начал им размахивать как игрушкой. Мужчина держит ребёнка за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз, после чего берёт малыша другой рукой и начинает размахивать им, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика девочка начала рыдать, после чего мужчина поднёс её к камере.