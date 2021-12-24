На шахте имени Тихова в Кузбассе выявлена опасная концентрация метана

Сибирское управление Ростехнадзора при обследовании горных выработок на шахте им. С. Д. Тихова в Кузбассе выявило взрывоопасную концентрацию метана. Как сообщается на сайте ведомства, нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, были обнаружены в подготовительных забоях «Вентиляционный штрек № 23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон». В забоях временно запрещены горные работы.

При проверке подготовительных забоев «Вентиляционный штрек № 23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон» выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки, — говорится в сообщении.

Результаты проверки были переданы в Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области для рассмотрения и принятия решения. В указанных забоях был введён временный запрет деятельности по ведению горных работ.

При взрыве метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков. Один из собственников шахты Михаил Федяев задержан в ночь на 15 декабря. Его поместили в изолятор временного содержания. Также задержали и затем арестовали гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова.

Следствие сообщило, что высшее руководство компании «СДС-Уголь» знало, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области грубо нарушается промышленная безопасность, при этом топ-менеджеры после аварии принимали меры к сокрытию доказательств.