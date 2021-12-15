Следствие сообщило, что владельцы «Листвяжной» знали о нарушениях в шахте

Высшее руководство компании «СДС-Уголь» знало, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области грубо нарушается промышленная безопасность, при этом топ-менеджеры после аварии принимали меры к сокрытию доказательств. Об этом сообщил представитель следствия в суде по избранию меры пресечения новым фигурантам дела о ЧП, передаёт РИА Новости.

Высшее руководство холдинга «СДС-Уголь» было осведомлено о том, что на шахте «Листвяжная» допускаются грубые нарушения мер промышленной безопасности, в том числе и повлёкшие тяжкие последствия, — говорится в сообщении.

По словам представителя СК, имеется справка-меморандум по телефонным переговорам, которые состоялись 28 ноября 2021 года между гендиректором Геннадием Алексеевым и одним из сотрудников «СДС-Уголь». Из документа следует, что применялись меры к сокрытию доказательств, то есть задними числами формировались отчёты о выделении средств на закупку средств безопасности.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Отмечается, что владельцу шахты, председателю совета директоров AО ХК «CДС-Уголь» Михаилу Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в кoммерческой организации, повлёкшем тяжкие последствия. Своей вины он не признaл.