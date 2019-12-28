https://static.news.ru/photo/69cee280-2b52-11ea-817d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мужчина упал с 17 этажа 25-этажного жилого дома по ул. Синявской в Москве. Происшествие случилось в доме № 11, корпус 1.

Падая, человек пробил автомобиль Audi, стоявший во дворе. От полученных травм мужчина умер, сообщает АГН «Москва».

В МВД факт обнаружения тела подтвердили, подробности уточнять не стали.

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