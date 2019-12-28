Мужчина упал с 17 этажа 25-этажного жилого дома по ул. Синявской в Москве. Происшествие случилось в доме № 11, корпус 1.
Падая, человек пробил автомобиль Audi, стоявший во дворе. От полученных травм мужчина умер,
В МВД факт обнаружения тела подтвердили, подробности уточнять не стали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в новогодние праздники люди часто впадают в депрессии, совершают попытки суицида и нуждаются в помощи специалиста. Эксперт объяснил это тем, что после 31 декабря у россиян появляется много свободного времени на то, чтобы подумать о своей жизни
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