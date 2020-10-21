Мэра города в Калининградской области подозревают в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/efc6fe2a-13ac-11eb-b3ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэра города Янтарный Калининградской области Алексей Заливатский подозревают в крупном мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в деле фигурирует сумма в несколько миллионов рублей. Он также отметил, что мэр не явился на допрос. Согласно предварительным данным, сейчас он находится за границей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что чиновников новосибирской мэрии подозревают в растрате свыше 200 млн рублей. В отношении ряда сотрудников Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках дела были проведены обыски в жилищах сотрудников мэрии города Новосибирска, а также в подразделениях мэрии. По данным следствия, чиновники превысили должностные полномочия при заключении муниципальных контрактов по приобретению квартир в объектах долевого строительства.

9 октября во время оперативного совещания в областном правительстве губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что власти Калининградской области поставят вопрос о доверии (или недоверии) главе администрации курортного города Янтарный Алексею Заливатскому, который не задекларировал в 2019 году 16 млн рублей доходов от продажи недвижимости. Помимо этого, он скрыл информацию о принадлежащих ему и его жене трёх объектах недвижимости в Калининградской области и Москве.

Городской округ Янтарный находится в 50 км от Калининграда на берегу Балтийского моря. В него входит посёлок городского типа Янтарный (до 1947 года - Пальмникен), а также посёлки Синявино и Покровское. В 2019 году ему присвоили статус моногорода. Заливатский возглавляет администрацию муниципалитета с 2014 года.