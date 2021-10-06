Мать и двое детей погибли при пожаре в Якутии

Мать и двое маленьких детей погибли в результате пожара в посёлке Сангар в Якутии. Пожар произошёл в двухэтажном доме в микрорайоне Геологов, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Из дома были эвакуированы 12 человек, в одной из квартир были обнаружены женщина 1988 года рождения и двое её детей 2015 и 2020 года рождения. Они умерли по дороге в больницу.

Здание практически выгорело целиком, площадь возгорания составила 288 квадратных метров. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Накануне в Москве в Чертаново во время пожара погибли мать и десятилетний ребёнок. Другого ребёнка женщины врачам удалось спасти. Пожар произошёл в одной из квартир многоэтажного дома на Сумском проезде. Его площадь составила 30 квадратных метров.

Ранее пожар в одной из палат инфекционной больницы в Кирове стал причиной гибели двух человек. Шесть человек удалось спасти.