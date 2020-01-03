Масштабный пожар на складе хранения пластика потушили в подмосковных Мытищах. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м.
Пожар произошёл в здании, где хранился пластик для изготовления бассейнов, в 1-ом Силикатном переулке, 12. Изначально площадь возгорания составила 800 кв. м,
Людей на момент пожара на складе не было. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.
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