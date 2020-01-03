https://static.news.ru/photo/e00b1a5e-2f62-11ea-87a4-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Масштабный пожар на складе хранения пластика потушили в подмосковных Мытищах. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м.

Пожар произошёл в здании, где хранился пластик для изготовления бассейнов, в 1-ом Силикатном переулке, 12. Изначально площадь возгорания составила 800 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Людей на момент пожара на складе не было. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.