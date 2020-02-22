https://static.news.ru/photo/02f86fd0-558d-11ea-902b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Свои люди в такси/vk.com

Мусорный контейнер придавил автомобиль такси на Большой Тульской улице на заезде на Третье транспортное кольцо. Движение на этом участке дороги сильно затруднено.

Экипажи ДПС и скорая помощь находятся на месте аварии. В ДТП никто не пострадал. В настоящий момент устраняются последствия инцидента, однако движение до сих пор не удалось восстановить, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru сообщал, что таксист в Челябинске сбил трёх мальчиков, которые перебегали дорогу на красный свет. Один из них после ДТП попал в реанимацию. Дети сумели перебежать половину дороги, когда один из водителей наехал на них.

В Чебоксарах девушка-таксистка выкинула из машины вещи недовольной пассажирки из-за того, что последняя решила оставить плохой отзыв на сайте. Она схватила пассажирку за волосы и ударила её. По факту инцидента проводится проверка.