Мусорный контейнер придавил автомобиль такси на Большой Тульской улице на заезде на Третье транспортное кольцо. Движение на этом участке дороги сильно затруднено.
Экипажи ДПС и скорая помощь находятся на месте аварии. В ДТП никто не пострадал. В настоящий момент устраняются последствия инцидента, однако движение до сих пор не удалось восстановить,
NEWS.ru сообщал, что таксист в Челябинске сбил трёх мальчиков, которые перебегали дорогу на красный свет. Один из них после ДТП попал в реанимацию. Дети сумели перебежать половину дороги, когда один из водителей наехал на них.
В Чебоксарах девушка-таксистка выкинула из машины вещи недовольной пассажирки из-за того, что последняя решила оставить плохой отзыв на сайте. Она схватила пассажирку за волосы и ударила её. По факту инцидента проводится проверка.
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