Казанского стрелка проверили на наркотики и алкоголь

https://static.news.ru/photo/140dd796-b3cf-11eb-8901-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву провели наркологическую экспертизу, которая не выявила запрещённых веществ в анализах. Об этом сообщает Baza.

Как стало известно, в анализах молодого человека не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя. Таким образом, предполагается, что основной причиной «помутнения рассудка» Галявиева является именно заболевание.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее врач-невролог Виктор Шахнович заявил, что энцефалопатия, которую заподозрили у 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию № 175 в Казани, не приводит к агрессии. Также медик прокомментировал и второй возможный диагноз казанского стрелка — доброкачественная опухоль в мозгу.