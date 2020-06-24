Главу московского отделения «Другой России» задержали у метро в столице

https://static.news.ru/photo/cff7a620-b624-11ea-a044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возле станции метро «Молодёжная» в Москве силовики задержали главу городского отделения незарегистрированной партии национал-большевистского толка «Другая Россия» Ольгу Шалину. Об этом 24 июня на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили члены политического объединения.

Отмечается, что причины задержания лидера московских национал-большевиков в настоящее время неизвестны. По обнародованной информации, Шалину отвезли в ОВД по району Кунцево.

К полицейскому отделению после новости о задержании выехал адвокат Леонид Соловьёв.

Позднее на странице партии появилось ещё одно сообщение. Члены «Другой России» заявили, что их главу отпустили из отделения полиции.

Ольгу Шалину отпустили из ОВД без составления протокола, — написали национал-большевики в соцсети.

Незарегистрированная партия «Другая Россия» была основана в 2010 году покойным ныне писателем Эдуардом Лимоновым. Политическому объединению отказали в регистрации через год после основания. С тех пор статус партии не изменился.

Как заявляют члены общества, они защищают национал-большевизм. Их цель заключается в достижении «Русского мира и народного социализма».

Главу московского отделения партии арестовывали в феврале 2020 года из-за поста в Instagram, где на фото, по мнению полицейских, была изображена экстремистская символика. Тогда она отсидела десять суток.

Как ранее писал NEWS.ru, в ноябре 2018 года Шалиной назначали пять суток административного ареста за проведение акции на выставке «Интерполитех». Решение было принято Останкинским судом столицы.