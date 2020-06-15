Гармаш от имени Ефремова встретится с близкими погибшего в ДТП водителя

https://static.news.ru/photo/bb194528-af0e-11ea-9723-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гармаш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Сергей Гармаш, который является близким другом Михаила Ефремова, может в ближайшее время встретиться с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Семья сообщила мне, что к ним обращался актёр Сергей Гармаш, возможно, в ближайшем будущем состоится встреча, — цитирует его ТАСС.

Адвокат пояснил, что близкие Сергея Захарова не хотят принимать никаких компенсаций от актёра. Он добавил, что Ефремова можно осуждать или жалеть, однако наказывать его имеет право только суд.

Думаю, что мы придём к единому мнению с семьёй: потерпевшим следует согласиться исключительно с позицией прокурора, не более и не менее, — заключил Добровинский.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. После аварии в крови артиста обнаружили не только высокую дозу алкоголя, но и следы наркотиков. В их числе был и кокаин. Ефремову предъявили обвинения в нарушении ПДД в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлёкшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Как писал NEWS.ru, ранее родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы, отказались от материальной помощи со стороны Ефремова, который стал виновником аварии.