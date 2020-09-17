Есть ли гостайна: Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО Андрея Пыжа

17 сентября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на заключение под стражу блогера Андрея Пыжа. Сделать это удалось со второй попытки: два дня назад суд общался с Пыжом по видеосвязи в СИЗО, блогер попросил дать ему время для ознакомления с материалами дела. Суд согласился, и заседание отложили на два дня — сегодня блогер присутствовал на нём лично. Его привезли за час до начала процесса, чтобы он успел прочитать документы по делу и пообщаться с новым адвокатом. Как прошло заседание — в материале NEWS.ru.

Андрея Пыжа доставили в суд в чёрной футболке с изображённой на ней повешенной лягушкой. Он пребывал в хорошем настроении и позировал журналистам, окружившим «аквариум», в котором он находился. Заседание, вопреки ожиданиям, прошло в открытом режиме.

Адвокат Светлана Байтурина заявила ходатайство об изменении меры пресечения Пыжу на домашний арест. Квартиру для проживания в Москве ему готова предоставить тётя фигуранта «московского дела» Андрея Баршая Наталья Баршай (Байтурина защищала её племянника). На допросе в суде женщина рассказала, что в собственности у неё две квартиры в Москве и в одну из них она согласна поселить Пыжа. Выяснилось также, что уже перед началом заседания блогер подписал договор аренды квартиры.

Интересно, что арендодателем выступила по сути посторонняя женщина, а не его девушка Елизавета Прыткова, которая также постоянно живёт в Москве. Комментариев по этому поводу Елизавета давать не стала, сказав, что проходит по делу в качестве свидетеля.

Однако Прыткова всё же выступила в суде — её допросили по характеристике личности Пыжа. Девушка рассказала, что они знакомы с марта 2019 года. Познакомились виртуально, когда Андрей вёл трансляцию на своём канале. Из-за того, что молодые люди жили в разных городах — Елизавета в Москве, а Пыж в Санкт-Петербурге, — видеться удавалось нечасто, но «минимум раз в месяц». Прыткова назвала своего парня ответственным человеком и заверила, что он не станет нарушать условия домашнего ареста.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значительная часть судебного заседания была посвящена бывшему адвокату Пыжа Алексею Хальзову. Байтурина раскритиковала работу коллеги. Она отметила, что в материалах дела нет никаких доказательств вины, кроме признательных показаний самого Андрея.

Как впоследствии выяснилось, соглашение на защиту с адвокатом, с которым были даны признательные показания, Андрей не заключал. Однако в материалах дела есть соглашение с Хальзовым, что не соответствует действительности. Были нарушены положения УПК, касающиеся приглашения адвоката в дело. Светлана Байтурина адвокат адвокат

Также Байтурина заявила, что не согласна с классификацией — следователи считают, что сведения, собранные Пыжом, составляют государственную тайну. Она упомянула заключение экспертов, на основании которого эту информацию и признали гостайной. Байтурина обратила внимание, что этого заключения нет в материалах дела, соответственно, ссылаться на него невозможно. Кроме того, адвокат сообщила, что в деле имеются показания некого Захарова, который рассказал, что Пыж ездил на Украину. По её словам, это не может служить доказательством причастности к гостайне.

Сам блогер, выступая в суде, рассказал, что первое время после задержания он был растерян и не понимал, что происходит.

Когда произошло задержание, я был сильно напуган. Когда на тебя наседают два стокилограммовых мужика, нацеливают в затылок пистолет, чувствуешь себя неуютно. Меня привезли в здание УФСБ: «Вот ты ездишь, вот ты имеешь двойное гражданство» (у Пыжа есть украинское гражданство. — NEWS.ru). И тут появляется адвокат, который мне говорит, что «ты тут месяцев на восемь, подпиши вот здесь». Как оказалось, обманывал меня адвокат, — поделился обвиняемый.

Пыж добавил, что найти нового адвоката удалось благодаря зрителям его канала. Только после того, как Байтурина вошла в дело, что-то сдвинулось с места, отметил он.

В итоге суд не удовлетворил жалобу защиты — блогер останется в СИЗО до 5 октября 2020 года.

Пыж обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряжённое с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ». Следствие считает, что он проникал на закрытые объекты и передавал секретные сведения на Украину.

Андрей Пыж — автор YouTube-канала Urbanturizm о заброшенных объектах, его аудитория — около 800 тысяч человек.