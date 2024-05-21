Еле дышит, но борется: жива ли девушка после нападения мигранта с ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние 22-летней девушки, которую накануне в Москве порезал мигрант из Афганистана, резко ухудшилось. Что известно о ее здоровье, как продвигается дело, какие травмы она получила?

Что известно о здоровье пострадавшей

Telegram-канал SHOT сообщил, что Алисе, на которую накануне напал с ножом мигрант из Афганистана, стало хуже. 20 мая ей провели экстренную операцию.

«Лезвие задело легкое девушки и один из нервов. <...> Алиса жалуется на боли и практически не говорит. Удар ножом пришелся ей в легкое, из-за чего в нем образовался пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости), что нарушает вентиляцию легких, поэтому человеку становится сложно дышать. Также у девушки поврежден один из нервов в области грудной клетки. Врачи не спешат давать какие-либо прогнозы и внимательно следят за состоянием пациентки», — отмечается в публикации.

Что известно об инциденте с мигрантом

20 мая в столичном районе Гольяново задержали ударившего ножом студентку мужчину. В нападении подозревают 48-летнего гражданина Афганистана, у которого есть разрешение на временное проживание в РФ. Ранее в тот же день на остановке общественного транспорта, недалеко от ТЦ «Щелковский», мужчина со спины напал на 22-летнюю москвичку Алису, порезал ей шею ножом и убежал. Вскоре его задержали по горячим следам.

Девушка рассказала полиции, что злоумышленник двигался в сторону Уральской улицы. Выяснилось, что мужчина был пьян. Первую помощь девушке оказывали случайные очевидцы. Момент нападения попал на камеры внешнего видеонаблюдения. На кадрах с места ЧП, которые опубликовали очевидцы, заметны следы крови у автобусной остановки на Щелковском шоссе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

«На улице Уральской к девушке 2002 года рождения сзади подошел неизвестный мужчина и нанес ей удар ножом в область шеи, после чего скрылся. При координирующей роли Преображенской межрайонной прокуратуры установлен и задержан мужчина 1976 года рождения. При нем обнаружен складной нож», — сообщили в ведомстве.

Причины, по которым мигрант напал на студентку, неясны. По ее словам, она не была знакома с нападавшим.

После нападения Алису госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными порезами.

По данным «Российской газеты», девушка учится в Московском социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом.

Как россияне отреагировали на нападение

В социальных сетях россияне довольно остро комментируют случившееся и поднимают миграционный вопрос. Многие сетуют на открытие мечетей, а другие настаивают, что нельзя определять убийство в связке с вероисповеданием и национальностью.

«Понятно, что лоббисты бесконтрольной миграции своих детей на месте этой бедной девушки не могут представить, потому что их детки передвигаются с охраной на личном транспорте, а не на общественном», — пишут авторы Telegram-канала «Многонационал».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ой, да ладно? А как же герои России из банды Цапков?» — напомнил пользователь под ником Володевич про причастных к жестоким убийствам участников ОПГ, которых освободили после участия в СВО.

Некоторые настаивают на необходимости ужесточения миграционного законодательства.

«Россия всем рада, но злоупотреблять этим не стоит. У человека было разрешение на работу, но почему он в середине рабочего дня был пьяным на улице? В Эмиратах разрешено [трудовым мигрантам] селиться только в строго отведенных зонах и запрещено их покидать. Что-то не слышно оттуда новостей про удары ножом от афганцев», — полагает Сергей.

Также поднимается вопрос психологического состояния пострадавшей.

«Вы вообще представляете, каково ей будет потом жить, если она выкарабкается? Как ей выходить на улицу? Кто поставит ее на ноги и научит заново выходить в город без опаски за свою жизнь? Те, кто завозит мигрантов, оплатят ей психолога? Сомневаюсь», — высказалась Арина М.

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