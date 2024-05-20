Момент нападения на девушку в Москве попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с моментом нападения на 22-летнюю Алису Н. на автобусной остановке в столичном Гольяново. На видео заметно, как 48-летний гражданин Афганистана, одетый в черное, подошел к жертве сзади, нанес удар ножом и скрылся с места происшествия.

Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадавшую госпитализировали, ей оказывают необходимую помощь. По данным Telegram-канала «112», девушка учится в одном из вузов Москвы. По данным канала, с нападавшим ее ничего не связывает.

Также в подмосковном Железнодорожном группа подростков напала на семиклассников за отказ играть с ними футбол. У одного из пострадавших школьников в двух местах сломана рука. Инцидент произошел на спортивной площадке в Ольгинском парке еще несколько месяцев назад, но стало об этом известно только сейчас.

Кроме того, 12-летняя девочка была жестоко избита из-за электронной сигареты в Красноярском крае. В больнице у пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга, ей пришлось проходить лечение. Бабушка девочки пытается наказать нападавшую, но боится, что она избежит наказания из-за своих детей.