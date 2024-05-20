Порезал шею ножом и сбежал: что известно о нападении мигранта на россиянку

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В московском районе Гольяново 48-летний мигрант напал на 22-летнюю студентку педагогического института. NEWS.ru собрал все, что известно о ЧП к этому часу.

Гость из Афганистана

В московском районе Гольяново задержали ударившего ножом студентку мужчину. В нападении подозревают 48-летнего гражданина Афганистана, у которого есть разрешение на временное проживание в России.

Днем 20 мая мужчина со спины напал на 22-летнюю москвичку, порезал ей шею ножом и сбежал. Пострадавшая сообщила полицейским, что злоумышленник двигался в сторону Уральской улицы. Вскоре его задержали по горячим следам. Выяснилось, что мужчина был пьян. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

«На улице Уральская к девушке 2002 года рождения сзади подошел неизвестный мужчина и нанес ей удар ножом в область шеи, после чего скрылся. При координирующей роли Преображенской межрайонной прокуратуры установлен и задержан мужчина 1976 года рождения. При нем обнаружен складной нож», — сообщили в ведомстве.

В УМВД уточнили, что нападение произошло на остановке общественного транспорта, недалеко от ТЦ «Щелковский». Первую помощь девушке оказывали случайные очевидцы. Момент нападения попал на камеры внешнего видеонаблюдения.

Студентка-незнакомка

Мотивы покушения неясны. Девушка утверждает, что не была знакома с нападавшим. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее множественные порезы. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

По данным «Российской газеты», девушка учится в Московском социально-педагогическом институте. Также она подрабатывает логопедом.

На кадрах с места ЧП, которые опубликовали очевидцы, заметны следы крови у автобусной остановки на Щелковском шоссе. Сейчас место преступления огородили сигнальной лентой — там работают криминалисты.

Мигрантский вопрос

В комментариях социальных сетей местные жители поднимают миграционный вопрос. Некоторые сетуют на открытие мечетей, а другие настаивают, что нельзя определять убийство в связке с вероисповеданием и национальностью.

«Понятно, что лоббисты бесконтрольной миграции своих детей на месте этой бедной девушки не могут представить, потому что их детки передвигаются с охраной на личном транспорте, а не на общественном», — пишут авторы Telegram-канал «Многонационал».

«Ой, да ладно? А как же герои России из банды Цапков?» — напомнил пользователь под ником Володевич про причастных к жестоким убийствам участников ОПГ, которых освободили после участия в СВО.

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